Donald Trump - der Till Eulenspiegel der Politik

Die Kunst seiner Politik ist die Bauernschläue eines Till Eulenspiegels

Donald Trump der Pfiffig

Donald Trump ist kein Puppenspieler, sondern ein Fädenschneider

Er ist nun schon seit einem Jahr im Amt und die deutschen Medien tun so, als sei er der erste US-Präsident, der dem Kapital dient. Sie weigern sich, trotz vorliegenden Akten und Dokumenten über die Verstrickungen von Hillary und Bill Clinton zu schreiben, ebenso über die Bärendienste von Barack Obama oder dem Bush-Clan für das Kapital.Seine Steuersenkung auf 25% ist das, was in Deutschland schon lange gilt. Als GmbH zahlen Sie nur 25 % Steuern. Das Highlight dieser Steuersenkung für alle ist, dass plötzlich Google, Apple & Co. auch 25 % Steuern bezahlen müssen, wo sie vorher keine zahlten. Bei so viel Wahrheit wollen die aktuell amtierenden Politiker dieser Welt, natürlich Donald Trump loswerden, wie einst die Stadtältesten den Till Eulenspiegel.Des Weiteren interessiert es die deutsche Presse überhaupt nicht, wie viele Steuergeschenke die CDU mit ihren Koalitionspartnern in den letzten 12 Amtsjahren genau dem gleichen Klientel in den USA und der EU machte. Enthüllungsartikel zu diesem Thema sucht man vergeblich in den als seriös geltenden Bürgermedien des Springerverlages, Bertelsmann oder Burda.Tatsächlich ist Donald Trump der lustigste und unterhaltsamste US-Präsident, den die Welt bis dato sah. Er führt all die Wertegemeinschaftsregierungen wie der TILL vor. Unlängst anerkannte er Jerusalem als Hauptstadt für Israel an und plötzlich finde sind sämtliche Industrie-Regierungen auf der Seite der Hamas und allen denen, die sonst gemäß unseren Medien die Rolle des Bösen und der Terroristen übernehmen müssen.Erschreckend an diesem Possenspiel ist allerdings, dass unsere Medien die Faktenlagen total ignorieren bzw. einfach eine nicht existierende voraussetzen. Obwohl Angela Merkel gemäß Staatsräson alle Hilfe und Unterstützung dem Staate Israel zusagte, befindet sie sich jetzt im Wortbruch - ohne dass es je von einem Medium erwähnt wurde.Eigentlich will Donald Trump von den Wirren um die Ukraine nichts wissen. Die EU will aber, dass er sich dafür interessiert. So greift er einfach zur Till-Eulenspiegel-Taktik. Mit seiner Zusage von Waffenlieferungen an die Ukraine bringt er die Wertegemeinschaft gegen sich auf. Am Ende werden Sie wohl den USA verbieten Waffen zu liefern - eigentlich genau das, was Donald Trump. Die USA wollen sich nicht um europäische Angelegenheiten kümmern.Donald Trump gibt dem Puppenspielern dieser Welt Futter. Sie lege sich in Zeug und lassen ihre Marionetten auf der politische Weltbühne im Freestyl tanzen. In all diesem Gewirr werden sich die Fäden unentwirrbar verschlingen und keiner der Strippenzieher wird am Ende noch in der Lage sein seine Puppen präzise zu steuern. Wieder ein Schach-Matt für Donald Trump gegen die Perfectworld das 21. Jh. .Es wird nur noch eine Wahl zur Option stehen: Alle Strippen abschneiden. Das ist die Chance für die Demokratie in Europa. Diese dürfen wir allerdings nicht verpassen.